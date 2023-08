27 rapine commesse nelle province di Napoli e Caserta | arrestate 4 persone

(Di sabato 5 agosto 2023) Colpo ben coordinato: 27in esercizi commerciali traportano all’arresto di quattroIn data odierna Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica diNord, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di quattro soggetti di Sant’Antimo, tutti tra i 20 e 30 anni, noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati per i reati di rapina continuata ed in concorso, ricettazione e detenzione illegale di armi. Le indagini, condotte dai carabinieri con l’utilizzo di intercettazioni e pedinamenti ed attraverso una puntuale analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere plurimi elementi indiziari a carico degli ...

...380 casi di stalking e più di 550 episodi di maltrattamenti avvenuti all'interno delle mura domestiche' ha affermato Petronzi sottolineando come 'il 73% del totale degli arrestati per...... riguardanti sempre la questione dell'eccezionale evasione dal carcere di Foggia di circa 3 anni fa, concernenti, oltre alle evasioni in quanto tali, anche lee le violenzeall'...Nonostante gli sforzi, e l'effettiva diminuzione degli illeciti e delle azioni violentein ... il secondo pere furti con strappo, il dodicesimo per percosse. In un contesto nel quale ...

Durante l’esibizione, un uomo ha approfittato della confusione e ha strappato la collanina d’oro a un giovane. L'episodio è stato commesso in una maniera violenta e rapida.FIRENZE (ITALPRESS) – La Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha dato esecuzione questa mattina a quattro misure di custodia cautelare, ...