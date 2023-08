10 posti dove mangiare souvlaki in Atene

Leggi su citypescara

(Di sabato 5 agosto 2023) Achille Achille – il giro irripetibile Remaining Time-0:00 Fullscreen Mute In un vicolo urbano di Neo Kosmos troviamo la steakhouse “Achilleas” . Marinos, il titolare del negozio, da 34 anni acquista tutti gli ingredienti dopo averli visti per primi e prepara tutto lui stesso. Gyros,di maiale e pollo, tzatziki – tutto è fatto da lui ogni giorno nel laboratorio del negozio. Il clou è senza dubbio il giroscopio di maiale. Succoso, delizioso e marinato in una miscela di spezie, viene tagliato a grossi pezzi e servito in una piadina o in porzione con pitoula affettata, tzatziki, pomodoro e cipolla. Il negozio non haa sedere e non effettua consegne a domicilio. Per avere un assaggio di questo giro avvincente è meglio andare presto o chiamarli per prenotarti – dopo le 9 potresti non trovare un boccone. 18 ...