Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non morire | la recensione del film Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il100 –dadi non, 2023. Regia: Yûsuke Ishida.Cast: Eiji Akaso, Mai Shiraishi, Kotaro Takata. Genere:Horror, commedia. Durata: 129 minuti.Dove l’abbiamo visto: Suin antestampa, in lingua originale. Trama: Akira Tendo è un giovane ragazzo che da poco ha iniziato a lavorare. Nell’azienda dove è impiegato a Tokyo i ritmi di lavoro sono abnormi. La sua vita si limita alle ore trascorse in ufficio e quelle spese per dormire in una micro-stanza. Un’invasionegli darà ironicamente la possibilità di tornare a vivere. Qualcuno potrebbe anche pensare “un altrodi?” e forse non avrebbe neanche ...