Zanzibar | relax al ritmo delle maree

(Di venerdì 4 agosto 2023) Benvenuti a Unguja, meglio conosciuta come, l’isola della Tanzania a cui appartiene amministrativamente, ma si distingue per l’incredibile identità. Una terra che sa di mondo, tra profumiIndie, antichi racconti mediterranei, tradizioni mediorientali e piante dell’Asia eAmeriche che ammantano l’entroterra: vaniglia, chiodi di garofano, cardamomo, pepe nero, cannella, noce moscata sono solo alcunevarietà importate che l’hanno resa “l’isolaspezie”.è una realtà affascinante e poliedrica come le melodie Taarab, intonate da voce e strumenti tipici: dal Kanun, la cetra locale, al Nay, il flauto arabo, per poi distinguere le note alte del violino, e il richiamo ancestrale a Mama Africa con un gioioso rullo di tamburi. A...

