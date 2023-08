WWE | NXT Europe si farà | anche se facilmente accadrà nel 2024… causa Endeavor!

(Di venerdì 4 agosto 2023) La WWE continua a puntare forte su NXTe, nonostante sia passato un anno dai primi approcci, il nuovo brand di sviluppo con base in Gran Bretagna vedrà la luce,se non nell’immediato. Il motivo? La fusione e la creazione della nuova società, TKO, che non consente alla WWE di portare avanti un processo difficoltoso come l’apertura di un nuovo brand, soprattutto così decentrato dalla sede centrale. In parole povere? Se ne riparlerà con l’anno nuovo,se alcune scelte logistiche ed alcuni nomi sono già trapelati. Non sarà Londra la base operativa: il report Detto che il lancio non avverrà prima della formalizzazione della nuova società, in collaborazione con la UFC e sotto Endeavor Group, la WWE avrebbe già scelto di non avere come base operativa Londra. La capitale londinese è stata scartata per motivi non ...

Per ulteriori informazioni su2K23, visitate il sito ufficiale del gioco, qui sotto le immagini del nuovo DLC, ricordandovi anche il precedente contenuto, race topack. Tags 2K2K23Lo scozzese non si vedeva sugli schermida WrestleMania. Frizioni all'interno della Damage CTRL Iyo Sky è la nuova Miss Money in the Bank . L'ex campionessa di, dopo essere stata colpita da ......quando il 16 volte campione del mondo ha parlato della possibilità di portare lo show più importante dell'anno in casaa Londra. John Cena è stato poi interrotto da Grayson Waller, ex star di,...

WWE NXT REPORT 01/08/2023 - AFTER THE BASH Tuttowrestling

World Wrestling Entertainment's SummerSlam takes over Ford Field on Saturday. It's WWE's first time at the downtown stadium since staging WrestleMania 23 at the Lions home in 2007, and SummerSlam's ...Gunther says he believes he’s good at being a champion in wrestling. “The Ring General” has reigned supreme as the WWE Intercontinental Champion for over a year. He has defeated a number of stars ...