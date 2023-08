(Di venerdì 4 agosto 2023)è tornata durante la Royal Rumble del 2022, dopo quasi tre anni di assenza dalla WWE. Dopo il suo ritorno,ha vinto due volte lo Smackdown Women’s Championship, ma non ha ottenuto la reazione che ci si aspettava dai fan. E vista la fretta in cui si è giunti al suo turn heel, pare che i suoi giorni a Stamford stiano per finire. Minuti contatie Shayna Baszler si affronteranno ora in un MMA Rules match a, e secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, la Baddest Woman on the Planet potrebbe lasciare la WWE dopo l’evento più caldo dell’estate, anche se non è stato confermato: “Al momento, non è confermato se questo sia l’dellain WWE, ma la sua ...

WWE: La run di Ronda Rousey è giunta al termine, ultimo incontro a SummerSlam Zona Wrestling

Ronda Rousey è tornata durante la Royal Rumble del 2022, dopo quasi tre anni di assenza dalla WWE. Dopo il suo ritorno, Ronda ha vinto due volte lo Smackdown Women's Championship, ma non ha ottenuto l ...And the storyline surrounding Cody Rhodes over the past eight years has been one of the most compelling and all-encompassing in wrestling history. He was raised under the shadow of his late ...