WWE | In arrivo due serate importanti per LA Knight? Già stanotte a SmackDown potrebbe succedere qualcosa

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ormai è inutile ricordarlo ogni volta, ma la connessione che si è creata fra il pubblico e LAche la WWE non deve rovinare e che meglio ancora deve riuscire a sfruttare, dandogli un più che meritato push. Finalmente arriva il momento di LA? Come ogni venerdì andrà in onda la puntata settimanale di Friday Nighte secondo quanto riportato da un post su Twitter di BWE, sembra che uno dei protagonisti della puntata possa essere proprio The Megastar dato che il post è contraddistinto dall’inequivocabile catchphrase “with everybody saying…” aggiungendo che sarà una grande serata per lui e quindi non resta che aspettare e vedere se sarà effettivamente così. Inoltre LAè anche il nome principale per la vittoria della Slim Jim Battle Royal che si terrà a ...

... i tre protagonisti della serie Disney+ insulla piattaforma e prodotta da 20th Television. &... Il cast aggiuntivo include Jason Mantzoukas nei panni di Dioniso, l'ex superstar dellaAdam ......di gioco MyFACTION di2K23 è inoltre disponibile la nuova collezione di carte Summer Heat con Amethyst tier Batista, Stacy Keibler, Chyna, Ultimate Warrior e molti altri. Il 28 luglio è in...... film natalizio insulla piattaforma streaming di Prime Video . Black Adam: Nuovo Trailer ... detto The Rock , la popolarità è arrivata dapprima come star delladopodiché ha fatto breccia nel ...

WWE: In arrivo due serate importanti per LA Knight Già stanotte a ... Zona Wrestling

Buone notizie per gli appassionati di wrestling: è disponibile una prova a tempo per giocare gratis a WWE 2K23 su Steam nel corso del weekend.Nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento sullo status contrattuale di Ronda, e pare che quello del Biggest Party of the Summer possa essere uno dei suoi ultimi, se non l’ultimo, match in WWE. Dave ...