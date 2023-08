WWE | Aggiornamenti su una superstar infortunata avvistata a Detroit

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 4 agosto 2023) Secondo quanto riferito da PWInsider, l’ex WWE United States Champion Bobby Roode (alias Robert Roode) è stato visto a, dove si svolgerà SummerSlam. Roode è stato fuori uso per un anno dopo aver subito un intervento chirurgico di fusione del collo l’anno scorso. I rapporti dell’inizio di quest’anno hanno rivelato che l’ex NXT Champion non dovrebbe tornare in azione quest’anno. Roode ha fornito un aggiornamento sui social media a Maggio dove ha rivelato di aver subito un altro intervento chirurgico, che era anch’esso un intervento chirurgico di fusione. Forse è troppo presto per Roode fare un ritorno anticipato sul ring, motivo per cui è altamente improbabile che sarà visto questo sabato a SummerSlam. La star 47enne ha lottato l’ultima volta in WWE nel Giugno 2022 in un evento dal vivo, mentre il suo ultimo match televisivo è stato ad Aprile. ...