(Di venerdì 4 agosto 2023) Pioggia poco clemente a. Il maltempo ha condizionato il tabellone maschile e anche un po’ quello femminile, con cinque partite che sono state comunque giocate e con tante, tantissime tinte a stelle e strisce. Ma il colpaccio di giornata lo fa Marta, che lascia solo due giochi alla seconda favorita del tabellone Caroline. Partita dominata dall’ucraina, mentre la transalpina ha forse pagato quasi un mese di inattività, visto che era dal terzo turno di Wimbledon che non scendeva in campo. Ora match ad ‘alta tensione’ con la russa Liudmila Samsonova, che ha lasciato le briciole a Sorana Cirstea. Coco, numero 3 del seeding, supera di slancio la connazionale Hailey Baptiste, quest’anno vincitrice dell’ITF di 25.000 dollari di Caserta e che aveva sorpreso tutti al primo turno battendo Karolina ...

What a PERFORMANCE @marta_kostyuk stuns No.2 seed Garcia in, DC!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/kfmWezq67R(@) August 3, 2023 Kostyuk ha messo a referto 14 vincenti a fronte ...ROMA - Le statunitensi Coco Gauff e Madison Keys si sono qualificate per i quarti di finale del "Mubadala Citi DC Open", torneo500 in corso sui campi in cemento di, negli Usa, con 780.... e anche un certo equilibrio dei match, non si può dire lo stesso degli ultimi tre incontridisputatisi, che hanno aggiunto altre tessere al quadro dei quarti. I match si possono definire a forti ...

WTA Washington 2023, Kostyuk fa fuori Garcia, avanzano Gauff e Pegula OA Sport

Pioggia poco clemente a Washington. Il maltempo ha condizionato il tabellone maschile e anche un po' quello femminile, con cinque partite che sono state comunque giocate e con tante, tantissime tinte ...A volte ballare sull’orlo del precipizio fa bene. Sicuramente i tre match-point annullati all’esordio sul cemento di Washington ad Andreescu ...