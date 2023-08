WikiLoader | il Malware che si nasconde agli antivirus e causa infezioni a catena

(Di venerdì 4 agosto 2023) Attenzione a non aprire mai con leggerezza file ricevuti per email. Non solo file di Microsoft Excel, ma anche di OneNote e documenti PDF ! Le e-mail che distribuiscono il virussono spesso camuffate da messaggi dell’Agenzia delle Entrate italiana o altri organi di stato o fornitori di servizi. Questi file si basano su comandi macro dannosi per infettare i sistemi e vengono scaricati anche tramite file PDF. I documenti di OneNote contengono file eseguibili virulenti incorporati. Mentre i PDF contengono collegamenti che portavano al download di un file JavaScript archiviato. Tuttavia, altri travestimenti, formati di file non dichiarati sopra ed altre tecniche potrebbero essere utilizzate nella proliferazione di. Fate quindi molta attenzione! In particolare se lavorate in una rete di computer, laddove questo tipo di ...

Mentre l'Italia è in allerta per l'ennesima ondata di attacchi DDoS , questa volta contro il sistema bancario, un nuovodi nomeminaccia organizzazioni ed utenti italiani. Diversi gruppi criminali hanno lanciato campagne di phishing per diffonderecon l'intento di utilizzarlo per infettare ...Gli esperti di Proofpoint hanno identificato un nuovo, denominato, che prende di mira le aziende in Italia. Si tratta di un downloader che scarica un secondo payload (Ursnif) e sfrutta sofisticate tecniche di evasione per evitare la ...I ricercatori di Proofpoint hanno identificato un nuovo, individuato per la prima volta a dicembre 2022 e distribuito da TA544, attore che generalmente utilizza ilUrsnif per colpire le organizzazioni italiane. Proofpoint ha ...

Giornate difficili per la cybersicurezza in Italia, proprio nelle ultime 24 ore è stato registrato un massiccio attacco a numerosi portali italiani, tra cui ...I ricercatori di Proofpoint hanno identificato un malware che sta colpendo l’Italia: WikiLoader. Distribuito da TA544, un attore noto per l’utilizzo del malware Ursnif, i ricercatori l’hanno visto la ...