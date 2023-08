Whistleblowing | sarà possibile fare segnalazioni protette direttamente all’Anticorruzione

Leggi su fmag

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilè una pratica in cui un individuo, noto come “whistleblower” o in italiano “segnalatore di illeciti“, rivela informazioni confidenziali o segrete riguardanti presunte attività illegali, scorrette o non etiche all’interno di un’organizzazione o istituzione. Queste informazioni possono riguardare corruzione, frode, abusi di potere, discriminazione, danni ambientali o altre pratiche illecite. Il whistleblower è spesso un dipendente, un ex dipendente o qualcuno che ha accesso a informazioni privilegiate all’interno dell’organizzazione, che agisce con lo scopo di portare alla luce situazioni sospette o illegali, al fine di proteggere l’interesse pubblico e il bene comune. Ilè considerato un atto di coraggio civico, poiché il whistleblower rischia di subire ritorsioni, licenziamento o altre forme di discriminazione da ...