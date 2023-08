West Ham | da Parigi il sostituto di Scamacca

Marotta e Ausilio aspettano ora il via libera per Scamacca () e Sommer (Bayern Monaco), mentre nelle prossime settimane Dimarco prolungherà fino al 2028. A proposito di rinnovi: avviati i ...Nel frattempo Marotta prova a virare sull'attacco: i nerazzurri hanno offerto 22 milioni + 3 di bonus per Scamacca, ma ilne pretende almeno 30. Qui il rischio è la trasmutazione genetica in ...Non è un caso, quindi, che l'inserimento delnella trattativa per il centravanti spezzino non agevola il corteggiamento giallorosso. E se Marcos Leonardo spinge perché l'affare si faccia, ...

Nikola Vlasic è vicino al rientro al Torino: Davide Vagnati cerca l'intesa col West Ham per riportare il croato alla corte di Juric ...Per il trequartista croato si tratta. Contatti diretti tra i patron Cairo e Sullivan e oggi si ricomincia. Scatto per Hien: 1,2 milioni di stipendio, pareggiata l’Atalanta. Vojvoda: soldi da Liegi ...