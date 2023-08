WandaVision | una comparsa accusa | il mio volto scannerizzato per usarlo con l' Intelligenza artificiale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un'attrice diha rivelato che i Marvel Studios hanno scansionato i volti di molte comparse per creare dei doppi digitali senza dire agli attori per cosa verranno utilizzati. L'utilizzo sconsiderato dell'IA è uno dei temi centrali dello sciopero degli attori facenti parte del sindacato SAG- AFTRA che, iniziato il 14 luglio scorso, ancora non vede una fine. La preoccupazione degli attori è quella che gli Studios di Hollywood decidano di utilizzare l'per creare comparse digitali. Stando alle ultime dichiarazioni di un'attrice di, questa possibilità sembra essersi trasformata velocemente in realtà. Sciopero attori: perché a Hollywood si protesta Proprio durante un picchetto dei SAG-AFTRA, l'attrice Alexandria Rubalcaba ha parlato della sua partecipazione alla serie ...

comparsa accusa: "il mio volto scannerizzato per usarlo con l'Intelligenza artificiale" Le dichiarazioni sull'uso della tecnologia In precedenza i responsabili del sindacato avevano ...... iniziato il 14 luglio scorso, ancora non vedefine. La preoccupazione degli attori è quella ... Stando alle ultime dichiarazioni di un'attrice di, questa possibilità sembra essersi ...... sembrano non seguireregola precisa sotto quest'aspetto: a show di 6 episodi come la già citata Secret Invasion o Moon Knight si sono alternate ad esempio serie di 9 episodi comeo ...

WandaVision, una comparsa accusa: "il mio volto scannerizzato per ... Movieplayer

Un'attrice di Wandavision ha rivelato che i Marvel Studios hanno scansionato i volti di molte comparse per creare dei doppi digitali senza dire agli attori per cosa verranno utilizzati.L'attrice Alexandria Rubalcaba, tra le comparse di WandaVision, ha raccontato la sua esperienza sul set con Marvel.