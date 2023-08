Volley | l’Italia surclassa il Messico | seconda vittoria ai Mondiali Under 19 | Barotto e Bristot top scorer

(Di venerdì 4 agosto 2023)prosegue con disinvoltura la propria avventura ai19 dimaschile. Dopo laall’esordio contro il poco quotato Cile, la nostra Nazionale si è ripetuta contro il. Un successo comodo e rapido a San Juan (Argentina) contro un avversario che non poteva incutere particolari timori. Gli azzurri si sono imposti con uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-15; 25-21) e si confermano in testa alla classifica del gruppo D, mettendo un’ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale riservata alle prime quattro formazioni di ogni raggruppamento. I prossimi impegni contro il Belgio e il Brasile saranno determinanti ai fini del piazzamento che decreterà anche il tabellone della fase a eliminazione diretta.è sempre stata in totale ...

... Vera Spadini Tra i tanti eventi dell'estate di Sky Sport ci sono le Finals di Nations League , da non perdere dal 14 al 18 giugno Non c'è tempo per giocare a biliardino: c'èdi Roberto ...'attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana è stata proposta dal ... tesserata dalla Federazione italiana Pallavolo dal 2018 - anno in cui ha fatto ingresso inda ......e due partite casalinghe consecutive con le campionesse d'...di giovedì 3 agosto delineano per la Cuneo Grandaun primo ... nel 2018/2019'esordio in A1 fu a Chieri, nel 2019/2020 la prima ...