Vita artificiale | difficoltà e sfide della ricerca

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nei tre articoli precedenti a questo, abbiamo verificato come certe proprietà che normalmente associamo agli esseri viventi, ovvero la capacità di riprodursi, quella di sostentarsi procurandosi le risorse necessarie ed infine quella di evolvere in risposta a pressioni ambientali positive o negative, fra cui la semplice competizione per le stesse risorse, inizino ad essere conferite in diversi laboratori del mondo a macchine macroscopiche appositamente progettate, in grado variabile e, per il momento, mai congiuntamente (anche se esistono progetti in tal senso). Se intendiamo come essere vivente un sistema che sia caratterizzato dalle proprietà anzidette, saremmo quindi prossimi a costruire macchine viventi; e una simile analisi potrebbe estendersi ad altre proprietà che qui non abbiamo trattato, a meno che queste non siano scelte in partenza per escludere le varie realizzazioni che si ...