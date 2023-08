Vincenzo De Luca indagato per la vicenda smart - card anti Covid | ecco le accuse

(Di venerdì 4 agosto 2023)Deè finito sotto indagine per la. Al presidente della regione Campania, e ad altri 5 componenti dell'unità di crisi regionale, i magistrati contabili ...

Vincenzo De Luca, arriva il "conto" per la smart card anti-Covid TGCOM

