Vincenza Aloisio M5s | Situazione drammatica nelle carceri | e la collega Dolores Bevilacqua scoppia a ridere - VIDEO

(Di venerdì 4 agosto 2023) La senatrice M5sè stata "pizzicata" mentre se la faceva sotto dal. La suaparlava delladellee la 47enne di Partinico, non si sa per il discorso in atto o per qualche altro motivo non ha trattenuto le risate per due m

Che in seguito ha spiegato perché rideva in Senato durante il discorso della collega, insieme a Luca Pirondini. Immagini che hanno fatto il giro del web indignando molte persone, ...Durante il discorso della collegala senatrice fatica a trattenere le risate, come mostrano le immagini. Mani che coprono il volto e risate che finiscono per contagaiare anche il ...... e sulla necessità di promuovere una giustizia equa e proporzionata", diceva la senatrice del Movimento Cinque Stelle,, mentre qualcun altro rideva alle sue parole. Era la sua ...

La senatrice del M5S ride mentre la sua collega parla della drammatica situazione nelle carceri Corriere TV

Che in seguito ha spiegato perché rideva in Senato durante il discorso della collega Vincenza Aloisio, insieme a Luca Pirondini. Immagini che hanno fatto il giro del web indignando molte persone, ...Certamente non un argomento che dovrebbe suscitare ilarità quello riguardante la drammatica situazione delle carceri italiane, ma per la ...