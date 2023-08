Vignetta su Lollobrigida | arriva la querela della sorella di Meloni

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lapremier e moglie del ministro Francesco, Arianna, hato Mario Natangelo autoresulla "sostituzione etnica" apparsa su Il Fatto Quotidiano il 20 aprile scorso. La notizia è stata rivelata dallo stesso Natangelo sulle pagine del quotidiano di oggi, 4 agosto, seguita da una dura presa di posizione del cdr del giornale. Lo stesso vignettista ha poi precisato su Instagram: "Dopo il procedimento disciplinare avviato a maggio dall'Ordine dei Giornalisti per la stessa("sessista e disgustosa" le parole del presidente) - archiviato con molte scuse a giugno grazie al lavoro delle avvocate che mi hanno difeso - adesso si apre un nuovo capitolo. Come già nei mesi scorsi, voglio ringraziare i ...

Arianna Meloni querela il Fatto Quotidiano per la vignetta sulla sostituzione etnica e il marito Lollobrigida Virgilio Notizie

