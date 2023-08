“Vietato passare” | la sfida quotidiana dei migranti in transito respinti alla frontiera di Ventimiglia Il video-reportage di Medici Senza Frontiere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Per centinaia di adulti e bambini inè impossibile attraversare lafranco-italiana. Sono spesso persone in condizioni estremamente vulnerabili che, dopo essere fuggite dal proprio paese e aver affrontato viaggi pericolosi, si trovano bloccate e respinte sistematicamente dpolizia francese, esposte a violenze e abusi. In questo limbo, vivono sul territorio italiano in condizioni drammatiche eaccesso ai servizi di base. In mesi di lavoro a questaper fornire assistenza medica, i team dihanno raccolto dati e testimonianze che sono stati pubblicati in un rapporto e in un documentario.di...