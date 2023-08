Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023)DEL 4 AGOSTOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A243-TERAMO SEGNALATI TEMPORALI TRA TIVOLI E VALLE DEL SALTO, RACCOMANDIAMO PRUDENZA; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO ESTESA ANCHE ALLA GIORNATA DI DOMANI, CON PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE SU TUTTA LA, RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA; E VENIAMO AL TRAFFICO INIZIANDO DALLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE E’ IN CORSO L’ESODO ESTIVO; AL MOMENTO CI SONO CODE PER 7 KM TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; SEMPRE VERSO NAPOLI CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONESUD, DA MONTEPORZIO A SAN CESAREO; CODE ANCHE SULLA A12 TRA VALCANNETO E CERVETERI, E SULL’AURELIA TRA ...