Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023)DEL 4 AGOSTOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAE’ IN CORSO L’ESODO ESTIVO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA; AL MOMENTO ABBIAMO TRAFFICO INTENSO SULLA A1, CON CODE PER 10 KM TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E IL BIVIO PERSUD IN DIREZIONE NAPOLI; SEMPRE VERSO NAPOLI CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONESUD, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A SAN CESAREO; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA, IN ESTERNA DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO ...