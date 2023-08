Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023)DEL 4 AGOSTOORE 11.20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MININI AL MOMENTO NELLAAD ECCEZIONE DI CODE SULLA VIA PONTINA, C NELLE DUE DIREZIONI TRA POMEZIA E CASTELNO A CAUSA DI LAVORI, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA PER SENSO DI MARCIA SULLA VIA ARIANA CODE A TRATTI NELLE DU DIREZIONI TRA LARIANOE ARTENA ANCHE A CAUSA ID LAVORI NEL REATINO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI LA VIA SALARIA RESTERA’ CHIUSA DAL KM 131+920 AL KM 136+400 NELLE DUE DIREZIONI, ALTEZZA AMATRICE CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA STRADA STATALE 260 PICENTE FINO AL 31 DICEMBRE TRASPORTO PUBBLICO NEL MESE DI AGOSTO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO DELLA METRO A CON PARZIALI CHIUSURE CHE ...