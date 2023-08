Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023)DEL 4 AGOSTOORE 10.20 VALERI AVENRINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN esTERNA SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA, CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA POMEZIA E CASTELNO A CAUSA DI LAVORI, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA PER SENSO SPOSTIAMOCI AD APRILIA INCOLONNAMENTI SU VIA NETTUNENSE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI RESTERA’ CHIUSA DAL KM 131+920 AL KM 136+400 NELLE DUE DIREZIONI, ALTEZZA AMATRICE CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA STRADA STATALE 260 PICENTE FINO AL 31 DICEMBRE INFINE UN INVITO ALLA PRUDENZA PER ...