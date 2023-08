Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023)DEL 4 AGOSTOORE 08.20 VALERIA VRNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE AL MOMENTO SULL PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASU VIA DI TOR BELLA MONACA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VIA CASILINA E VIALE DUILIO CAMBELLOTTI, CODE IN DIMINUZIONE MENTRE SU VIA DI TORRENOVA INCROCIO CON VIA CASILINA SI STA IN CODA A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIOEN DI TORRENOVA, I BUS DI ZONA SUBISCONO VARIAZIONI DI PERCORSO SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA EFIUMICINO ALL’INFERNETTO A SEGUITO DELLA PRESENZA DI ALBERI PERCIOLANTI, RESTA CHIUSA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI VIA DI CASTEL PORZIANO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRA VIA ERMANNO WOLF ...