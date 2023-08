Via libera della Camera | Delega fiscale è legge Tredicesime e tasse | ecco cosa cambia

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 agosto 2023) Viafinaledei deputati in terza lettura al disegno disulla riformacon 184 voti favorevoli 85 voti contrari. Il provvedimento, presentato il 23 marzo, è stato licenziato in prima lettura dallail 12 aprile e in seconda lettura con modifiche dal Senato il 2 agosto. Come promesso dal governo il disegno diviene quindi convertito primapausa estiva del Parlamento in modo da poter iniziare a esercitare la, che vale 24 mesi, già entro quest'anno con il varo dei primi decretiti. L'esecutivo dovrà fare i conti con le risorse a disposizione e con ogni probabilità le prime misure ad essere attuate saranno quelle che non richiedono ...