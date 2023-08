Via libera dalla Camera alla Delega Fiscale

Ildefinitivo è arrivato dall'Aula della Camera . I voti a favore sono stati 184 , 85 i contrari. Hanno votato a favore tutti i gruppi di maggioranza, contrarie le opposizioni (Pd, M5S, ...Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati ha approvato il ddl 'Delega al governo per la riforma fiscale': come è noto, il testo - diventato dunque legge - prevede un'ampia riforma del sistema delle ...'Cautela su aspettative per il secondo semestre' .del cda di Masi Agricola ai conti dei primi sei mesi dell'anno, chiusi con un utile netto in calo a 1,8 milioni di euro (dai 4,1 milioni dello stesso periodo del 2022). I ricavi netti ...

Delega fiscale, via libera finale con il voto della Camera. Ecco come cambiano le tasse la Repubblica

Votato all'unanimità da tutti i parlamentari, il testo passerà ora al Senato per il via libera definitivo. Grazie a questo testo le circa 900mila persone guarite dal cancro, non avranno l'obbligo di ...Come annunciato nei giorni scorsi, Scream 7 ha ottenuto ufficialmente il via libera per la produzione. Alla regia, però, non troveremo più il collettivo Radio Silence ma Christopher Landon, veterano ...