Via libera alla Delega Fiscale ed alle sue novità

La delega per la riforma fiscale è legge. La Camera dei deputati ha dato ieri ilin terza lettura al disegno di legge con 184 voti favorevoli 85 voti contrari. Il ddl, presentato il 23 marzo, è stato licenziato in prima lettura dalla Camera il 12 aprile ed in seconda ...Già nell'autunno del 2021, dopo ildel governo centrale, le autorità locali hanno ordinato alle miniere di carbone di aumentare la produzione. Ciò non significa che Pechino abbia ...Di certo, ilalla delega fiscale, ieri approvata definitivamente dalla Camera, ha trovato tutti uniti intorno allo stesso obiettivo: chiudere in fretta per andare in vacanza. Il voto ...

Il provvedimento è legge. Tra le novità più premi ai contribuenti virtuosi e processi semplificati. Il premier: "Meno tasse su famiglie e imprese, ...