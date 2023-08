Verdi e islam radicale | nasce l' alleanza politica che spaventa l' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) «Abbiamo molte battaglie in comune». Sono le parole di Marine Tondelier, segretaria nazionale di “Europe Écologie les Verts”, ossia del partito deifrancesi, che quest'anno, per la loro università estiva di fine agosto, hanno deciso di invitare come ospite speciale un rapperista: Médine. Di origine algerine, Medine è noto per aver pubblicato nel 2005 l'album “Jihad, le plus grand combat est contre soi-même” e per l'essere l'autore di canzoni come “Don't Laïk” e “Jihad”, dove invita a «crocifiggere i laici come sul Golgota» e a «lanciare fatwe sulla testa degli stronzi», come Nadine Mora no e Jean-François Copé, esponenti della destra gollista. «Nei suoi testi, dice talvolta delle cose ecologiste e altre meno ecologiste. Ma si è espresso a più riprese dopo la morte di Nahel (il giovane ucciso da un poliziotto dopo aver forzato un controllo ...