Valditara annuncia le assunzioni nella scuola | ma i sindacati | “Non è un piano straordinario | anche quest’anno avremo 200mila supplenti”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Alla vigilia del nuovo anno scolastico c’è solo una certezza: mentre il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeparla diin estate e“nuovi” posti (confermando in realtà quelli già previsti da settimane) come ogni anno, a settembre sarà difficile far ripartire con normalità le lezioni nel tempo ordinario. “L’unica sicurezza – dice la segretaria della Flc Cgil, Gianna Fracassi – è che il prossimo anno scolastico ci saranno oltre 200 mila supplenze annuali a cui si aggiungeranno quelle temporanee”. In cattedra e nei corridoi, così come nelle segreterie arriveranno, ancora una volta, migliaia di precari, non certo tutti il primo settembre. La “te” che il premier Matteo Renzi si era tanto vantato di voler eliminare quasi dieci anni fa, resta la compagna di viaggio di ogni inquilino ...