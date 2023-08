Usa | la soprano russa licenziata per non aver rinnegato Putin fa causa al Met Opera | «Mi hanno diffamata»

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 agosto 2023) LaAnna Netrebko ha fattoal Metropolitandi New York e il suo direttore generale Peter Gelb per «diffamazione, mancato rispetto del contratto e altre violazioni legate alla decisione dell’istituzione di licenziarla in seguito all’invasionedell’Ucraina». La star mondiale, naturalizzata austriaca, tra le più famose al mondo era stata allontana dal teatro a inizio marzo 2022 per via del suo sostegno a Vladimir. Ad annunciarlo era stato lo stesso Met: «È una grande perdita artistica per noi e per l’», aveva dichiarato il direttore generale Gelb. «Anna è una delle più grandi cantanti nella storia del Met, ma conche ha ucciso vittime innocenti in Ucraina, non c’era modo di andare avanti». Ora, dopo oltre ...