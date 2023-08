Uomini e Donne | Teresa Cilia parla della patologia che le sta condizionando la qualità della vita | “È uno dei motivi per i quali ho lasciato il precedente lavoro”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 4 agosto 2023), ex tronista di, hato sui socialche stala sua, anche dal punto di vista lavorativo. L’ex compagna di Salvatore Di Carlo ha raccontato di soffrire di forti emicrania, spiegando di aver tentato diverse terapie ma senza successo: Eccomi, eccomi qua. Scusate l’assenza di questi giorni ma in realtà, sono onesta, non sono stata molto bene. Ho avuto dei fortissimi attacchi di mal di testa, emicrania proprio…che non ve lo dico. Sono arrivata più volte in guardia medica per farmi fare la toradol e devo dire che ogni giorno puntualmente mi alzo così. Veramente chi non ci soffre non può capire quanto può essere invalidante questa cosa. Sono stata davvero ...