Uomini e Donne | ex cavaliere arrestato per botte e minacce alla fidanzata

(Di venerdì 4 agosto 2023) Calci e pugni, presa per i capelli e gettata a terra, poi le ingiurie e le: l'exdiMarco Arduini è stato. Secondo le ricostruzioni, l'uomo per un anno ha procurato non pochi problemi fisici e psicologici ad una ragazza di 19 anni che solo lo scorso mese ha avuto il coraggio di denunciare. Da subito sono scattate le indagini che hanno portato all'arresto. Cameriere in un albergo di Riccione, l'ex volto del programma di Maria De Filippi cinque anni fa raccontava di voler iniziare una storia d'amore bellissima. Sul posto di lavoro conosce la neo-maggiorenne con il quale inizia una storia d'incubo per lei: dalle urla, la situazione degenera in pochi mesi. Lei racconta di morsi sul viso, dicon i coltelli. "Ti sfiguro", le urlava, "cosi ...

Arduini, che nel 2018 aveva partecipato al programma televisivo "" e a cui un noto settimanale aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è in carcere in esecuzione di un'

Marco Arduini, ex di Uomini e Donne, è finito in carcere. Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di ...Botte e le minacce alla giovane che ha appena 19enne. Marco Arduini ora lavorava come cameriere in un albergo di Riccione ...