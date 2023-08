Uomini e Donne | corteggiatore arrestato per aver picchiato la fidanzata | ecco cosa è successo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Undiè statoa Rimini: l'accusa è diladi 19 anni. Un ex partecipante al programma televisivo, è statodopo la denuncia presentata dalla sua. Si tratta di Marco Arduini, un uomo di 45 anni originario di Roma ma residente a Rimini. Secondo quanto riportato da Rimini Today, la ragazza ha dichiarato che l'ex, che è stato anche allontanato dal programma condotto da Maria De Filippi, l'avrebbe minacciata di sfigurarla se non avesse accettato di convivere con lui. L'exdel programma televisivo, Marco ...

