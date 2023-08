Universiadi 2023 | la scherma si ferma ai piedi del podio | quinto il fioretto maschile

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 agosto 2023) Chengdu – La terza giornata delledi Chengdu termina con tre Azzurri dellaad un passo dalposto per Francesco Ingargiola e sesto per Tommaso Martini nel. Sesta piazza per Rebecca Gargano nella sciabola femminile. Miglior piazzamento tra i fiorettisti azzurri per Francesco Ingargiola. Il marchigiano ha iniziato il suo percorso, da numero 1 del tabellone dopo i gironi, con il successo per 15-6 contro l’uzbeko Solikhojiev. Nel tabellone da 16 il fiorettista delle Fiamme Oro, ha sconfitto nel derby Davide Filippi con il punteggio di 15-11 accedendo al match valido per una medaglia. Nei quarti di finale è arrivato lo stop per lo studente di Economia e Commercio all’Università Politecnica delle Marche, contro il ...