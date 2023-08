Universiadi 2023 | il calendario di domani 5 luglio | orari | finali | tv

(Di venerdì 4 agosto 2023) Sabato 5 agosto andrà in scena una nuova giornata di gare alle. A Chengdu (Cina) verranno messi in palio nuovi titoli e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia proverà a essere grande protagonista e a conquistare nuove medaglie in questa competizione riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il, gli, il palinsesto tv e streaming dellenella giornata di(sabato 5 agosto).(5 AGOSTO) Sabato 5 agosto01.00 ATLETICA 20km Marcia Finale donne (classifica individuale e a squadre)01.20 ATLETICA 20km Marcia Finale uomini (classifica individuale e a squadre) 03.00 NUOTO Batterie (200m dorso U, 200m stile D, ...

La scarsa prestazione dell'atleta somala Nasra Ali Abukar, nella gara dei 100 metri corsa in occasione delle(FISUWorld University Games), un evento internazionale per atleti ...1' di lettura 03/08/- Doppietta italiana dopo una finale tutta azzurra e marchigiana Il capolavoro di Serena ...la seconda medaglia d'argento di questa spedizione azzurra alle. La sua ...Tra l'altro l'Associazione delle università somale ha fatto subito sapere di non aver inviato alcuno sprinter alle. Il ministro dello sport, Mohamed Barre Mohamud, si è scusato per l'...

UNIVERSIADI 2023 - AL VIA LA PRIMA GIORNATA DI GARE, A CHENGDU IN PALIO I TITOLI DI SCIABOLA ... Federazione Italiana Scherma

Alla vigilia dell’apertura dell’Universiade, il capo di Stato cinese Xi Jinping si è recato nel Sichuan, dove ha ribadito la volontà di sostenere lo sviluppo con un ambiente ecologico di alta qualità, ...Le Universiadi di Chengdu vanno avanti con l'Italia che sta ottenendo buoni risultati. Ma nell'atletica ha fatto praticamente il giro del mondo la performance, o per meglio dire la non performance, de ...