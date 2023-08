Universiadi 2023 | atletica e nuoto sul podio | l’Italia conta in totale 18 medaglie

È così emerso che l'atleta è la nipote del vicepresidente della federazione somala di atletica, Khadija Aden Dahir e che lo stesso vicepresidente, prima che lecominciassero, aveva già ...La scarsa prestazione dell'atleta somala Nasra Ali Abukar, nella gara dei 100 metri corsa in occasione delle(FISUWorld University Games), un evento internazionale per atleti ...1' di lettura 03/08/- Doppietta italiana dopo una finale tutta azzurra e marchigiana Il capolavoro di Serena ...la seconda medaglia d'argento di questa spedizione azzurra alle. La sua ...

UNIVERSIADI 2023 - AL VIA LA PRIMA GIORNATA DI GARE, A CHENGDU IN PALIO I TITOLI DI SCIABOLA ... Federazione Italiana Scherma

Un doppio 12.98 in batteria e in finale per confermare di potersi esprimere stabilmente sotto i tredici secondi, punto di partenza per costruire il futuro. Veronica Besana è quarta alle Universiadi di ...A Chengdu (Cina) proseguono le gare di atletica leggera valide per le Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti degli Atenei di tutto il mondo. L'Italia non è riuscita a conqu ...