‘Un’Estate da Re’ | la standing ovation per Domingo | Il Volo e Rybak chiude un’edizione da tutto esaurito

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti12mila spettatori, 4 eventi con artisti di fama mondiale come Zucchero “Sugar” Fornaciari, Roberto Bolle, Plácidoe Il, e uno spettacolo-omaggio a Luigi Vanvitelli (nell’ambito dell’anno delle Celebrazioni Vanvitelliane) con Mariano Rigillo ed Enzo Salomone andato in onda in live streaming sull’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania. Sono i numeri della VIII edizione di Un’Estate da RE, rassegna ospitata dal 13 luglio al 4 agosto alla Reggia di Caserta, programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo. Ieri sera, nei ...

...su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Nell'...cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Nell'del 2022breve ... " You'my one one one in a million / It's like someone picked ...... Il Volo e Daria Rybak, in scena ieri sera nell' ambito della rassegnada, nello splendido scenario della Reggia. Ancorasold out per una serata indimenticabile, "Tanti complimenti al ...Inle emozioni più grandi si susseguono in quel di Sternatia , ... lo stesso che nel 1843 vide San Giorgio salvarepiccolo ... Toccò anche alla figlia delma l'intervento del cavaliere ...