Una turista americana è morta dopo uno scontro tra una barca e un veliero | lo skipper positivo ai tossicologici 

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Si chiamava Adrienne Vaughan la 45ennedi New Yorkieri sera ad Amalfi in seguito al tragico incidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore. La presidente del Bloomsbury USA (la sussidiariadella casa londinese che edita i romanzi di Harry Potter) insieme con la sua famiglia, il marito Mike White e i loro due figli, una bambina di 12 anni e un maschio di 8, avevano prenotato un'escursione inalla scoperta delle bellezze della costiera. E ieri il sogno si è trasformato in tragedia. Una terribile collisione tra la loro imzione da diporto, un gozzo sorrentino di nove metri di lunghezza, preso a noleggio con, contro la prua del Tortuga, unturistico per eventi esclusivi sulla rotta le ...

