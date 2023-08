(Di venerdì 4 agosto 2023) Unhaunadentro un'neldi. Lo si vede in un filmato pubblicato su Telegram, tra gli altri, dal media russo Shot. Nel video, unin pantaloni e maglietta ...

Unhauna granata dentro un'auto nel centro di Mosca. Lo si vede in un filmato pubblicato su Telegram, tra gli altri, dal media russo Shot. Nel video, unin pantaloni e maglietta blu ..."Giuro di difendere un, Ousmane Sonko, la cui figura incarna le speranze di tutto un popolo e ... Ai vertici del Pastef c'è un gruppo di giovani laureati che hannouna sorta di ...Ma resta una possibilità reale, in vista dell'ultimatum che l'organizzazione haal generale Abdourahamane Tiani , dal colpo di stato del 26 luglio il nuovoforte di Niamey . Anche ...

'Un uomo ha lanciato una granata in un'auto nel centro di Mosca' Agenzia ANSA

Il Paese, l’unico della parte occidentale del continente a non aver mai subito un colpo di Stato, è scosso da tensioni a seguito dell’incarcerazione di Ousmane Sonko per incitamento all’insurrezione e ...Un uomo ha lanciato una granata dentro un'auto nel centro di Mosca. Lo si vede in un filmato pubblicato su Telegram, tra gli altri, dal media russo Shot. (ANSA) ...