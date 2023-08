“Un tempo erano le donne coi pantaloni a far ridere” | Stefano Ferri e la vita da crossdresser

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 4 agosto 2023)è uno scrittore e, per sua stessa definizione, come si evince da bio Instagram, un “marito e padre“. Che, in virtù di ciò, si scontra spesso e volentieri con quelli che sono il frutto di retaggi culturali assai difficili da smaltire, ovvero i pregiudizi legati al fatto che sia un uomo che va in giro vestito con gonne e tacchi a spillo. Non una cosa unica nel suo genere, a dirla tutta: il web ad esempio ha parlato spesso di Mark Bryan, ingegnere specializzato in robotica che dagli States è volato in Germania e ha fatto di tailleur, camicette e gonne longuette il suo look quotidiani, ma anche il designer danese Klaus Vemmer, in arte Laurentin Cosmos, indossa spesso tacchi a spillo. 17 ...