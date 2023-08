Un lavoro ai detenuti | il career day di Seconda Chance e Huntersgroup

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 4 agosto 2023) Unai. L’innovativa partnership tra Hunters Group, un’organizzazione specializzata nella selezione di professionisti altamente qualificati, e l’associazione no profit, che mette in contattoe aziende, ha dato recentemente vita a un progetto all’avanguardia, volto a fornire una possibilità concreta di reintegro nel tessuto lavorativo, e di conseguenza anche sociale, a chi sta scontando la propria pena in carcere. In particolare, il quadro che a oggi emerge dal sistema di detenzione italiano è caratterizzato da un tasso di recidiva preoccupante, che si attesta al 75% circa. Questo dato implica che, di tutte le persone che hanno espiato una pena, una percentuale equivalente a tre quarti finisce per rientrare nel circuito penale dopo essere stata liberata. Hunters ...