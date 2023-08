Un giorno perso | Senaldi | l' eco-ansioso Sala chiude Milano per maltempo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Pietroe definisce il sindaco“eco-” per aver chiuso tuttaa causa dell'allerta: “Sono le 17 di venerdì e non è ancora caduta una goccia, abbiamoundi lavoro. Il sindaco ha detto che fino al 31 agosto la città non tornerà a pieno regime: se è così, confido che resti qui con tutti noi per tutto il mese a lavorare per far ripartire la città”.