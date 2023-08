Un geometra | un commercialista e pure un sommelier | chi sono i firmatari del “manifesto” che nega la crisi climatica “Gli aderenti? Più che i titoli valutiamo il loro impegno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Piero Baldecchi, lettore“. “Vito Comencini, onorevole“. “Maurizio Fiorelli,professionale“. “Walter Luini,“. Citanti nomi e qualifiche come questi nell’elenco dei 179 presunti “scienziati e professionisti italiani”della World climate declaration, ilzionista dell’influsso umano sul riscaldamento globale pubblicato dalla fondazione Clintel (Climate intelligence foundation). Quest’ultima è un think tank fondato nel 2019 da Guus Berkhout, ingegnere olandese con una lunga carriera nell’industria petrolifera alle spalle, e dal suo connazionale Marcel Crok, che si presenta come “giornalista scientifico freelance”. Lo scopo, si legge sul sito, è “assumere il ruolo di watchdog (cane da guardia, ndr) indipendente nei settori della scienza del ...