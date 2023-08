ULTIM’ORA – Brutte notizie per il Napoli | si ferma un altro titolare

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Non sono buone leche arrivano da Castel di Sangro dopo l’allenamento mattutino. A riferirlo è ilstesso, tramite un comunicato ufficiale. Come scrive ilsul report ufficiale, infatti, Anguissa non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra. Unstop per gli azzurri quindi, l’ennesimo. Il report dell’allenamento: siAnguissa Infatti, oltre al camerunese, altri sette giocatori non si sono allenati con il gruppo. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Sianche Anguissa: l’infortunio (LaPresse) Spazio.itAnguissa, come già scritto, non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra. Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. ...