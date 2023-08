Ultime Notizie – Turista morta ad Amalfi | Borrelli condivide video choc dell’incidente in mare

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il deputato di Alleanza Verdi e Sinitra Francesco Emiliopubblica su Facebook iltra un veliero e un motoscafo in Costieratana, costato la vita allaamericana di 45 anni Adrienne Vaughan giovedì scorso. Nelle immagini, il momento dell’impatto visto dalla prospettiva degli ospiti del veliero di 40 metri sul quale si festeggiava un matrimonio. A bordo circa 80 persone tra tedeschi e americani che all’improvviso si accorgono dell’impatto e tra urla e preoccupazione notano le persone cadute ine il motoscafo incastrato sulla prua. “Avviene inquello che già avviene per le strade senza alcun rispetto delle regole. Chi ha responsabilità paghi”, scrivenel lungo post che ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Nelletre settimane le quotazioni sono volate del 449%, anche sulla scia dell'interesse alimentato dagli investitori attivi sui social media, un fenomeno che in passato ha coinvolto titolo ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 4 agosto. LIVE Sky Tg24

Ruba una bici e minaccia il proprietario. Intercettato dalla Polizia Locale è stato deferito all’autorità giudiziaria e condannato per rapina a 2 anni 4 mesi e 20 giorni di reclusione e alla multa di ...ANCONA - Tre nuovi treni Rock sui binari delle Marche saranno in circolazione da domani da Ancona per Rimini, Ascoli Piceno e Fabriano. I nuovi convogli di Trenitalia, Società Capofila ...