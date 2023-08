Ultime Notizie Roma del 04-08-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un momento fino al 20% delle licenze taxi tramite un concorso straordinario bandito dei comuni che prevede come condizione obbligatoria per il rilascio della licenza l’utilizzo di veicoli non inquinanti e quanto prevede la bozza del decreto ha messo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero delle imprese del made in Italy che lunedì dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi lampi tratta Aveva aperto un’indagine sui disservizi del servizio taxi di governo aveva assicurato di essere lavoro per trovare una soluzione a stretto giro la camera da deve arrivare al disegno di legge di delega al governo per la riforma fiscale è stato approvato in via definitiva in terza lettura della Sibilla di Montecitorio dopo le modifiche ...