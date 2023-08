Ultime Notizie Roma del 04-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto o dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Liar agenzia internazionale per l’energia atomica non ha rilevato presenza di Mino esplosivi nel sito della centrale nucleare Ucraina di zaporizhia che sotto il controllo Russo l’agenzia che ha tenuto l’accesso ai tetti degli impianti e lo hai delle turbine lo riferisce in un comunicato al rientro in non sia pure al termine della mattinata a Papa Francesco ha ricevuto la visita di una delegazione del Centro Internazionale di dialogo che dici da accompagnato dal Cardinale ayuso noi salutarla espresso la sua gratitudine per la visita è rivolto ai presenti alcune parole sul valore della fraternità e del dialogo il pericolo del monologo e del proselitismo successivamente Papa Francesco si è intrattenuto in conversazione con rahim Aga Khan e il figlio della guida ...