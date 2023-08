Ultime Notizie – Meteo Roma | ecco la pioggia oggi con ciclone Circe | allerta maltempo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilirrompesull’Italia portando il. Laarriva a, che nel pomeriggio deve fare i conti con un temporale tra la città e il litorale. Confermate le previsioni per la giornata del 4 agosto. L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’gialla dal pomeriggio diper 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale.arancione per possibili temporali forti per tutta la giornata dia Milano. Inoltre, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un’gialla (ordinario) per rischio idrogeologico che ...