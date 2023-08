Ultime Notizie – Lutto per Giuseppe Conte | morto il padre del leader M5S

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 agosto 2023)ildelM5S. Ad annunciarlo in Aula alla Camera è Giorgio Mulè, presidente di turno: “Il collega– ha spiegato – è stato colpito da un grave, la perdita dl. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione