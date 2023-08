Ultime Notizie – Esodo estivo 2023 e traffico da bollino nero | stop a 3 cantieri su 4

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 agosto 2023) Primo weekend didi agosto. In previsione dell’aumento dei flussi didovuti agli spostamenti dei vacanzieri e delprevisto per la mattinata di sabato 5 agosto Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza, ha ridotto ulteriormente, rispetto alla scorsa settimana, il numero deiattivi sulla sua rete stradale. Da oggi, infatti, ne sono stati sospesi altri 96. Passano dunque da 715 a 811 irimossi nell’ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tresu quattro saranno quindi fermati. In particolare, lungo la rete Anas, per il primo fine settimana di agosto è ...